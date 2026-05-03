「妻がまだ寝てる」と思い隣を見てみると、ベッドで気持ちよさそうに眠っていたのは愛犬のグレートデンだった。―そんな朝のひと幕を収めた動画を、大型犬2頭と暮らす男性がInstagramに投稿したところ、「可愛過ぎます」「最高の朝ですね」と反響を呼んでいます。【写真】「おはよ♡」妻と思ったら至近距離のグレートデン！投稿したのは、2頭の大型犬「うり」「ルチア」との暮らしぶりを発信している、うりルチさん（@ohisa