●パドレス0−4ホワイトソックス○＜現地時間5月2日ペトコ・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスが完封勝ちで今季最長の5連勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場するも、4打数無安打2三振に終わった。両軍スコアレスの6回表、村上は一死一、二塁の好機で第3打席を迎えたが、先発右腕キングに外角低めのチェンジアップで打ち取られ一ゴロ。それでも、この一打で二死二、三塁と走者を進めると、続く3番ミ