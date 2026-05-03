東京ディズニーリゾートは、6月4日（木）から、和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズを発売する。【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！新作グッズ一覧■日本らしい趣のあるデザイン今回発売されるのは、和装姿のミッキーマウスとミニーマウスに、浮世絵や水墨画のような趣のあるデザインを組み合わせた新作グッズ。ラインナップには、「ステッカー」や「ポストカードセット」、「ピンバッジセット」な