将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、3連覇を目指す伊藤匠叡王と挑戦者の斎藤慎太郎八段が現在対局中だ。激しい火花を散らす両者は、午後0時30分から1時間の昼食休憩に入った。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第3局（生中継中）ストレート防衛に王手をかけている伊藤叡王に対し、後がない斎藤八段がどのような作戦をぶつけるのかに注目が集まっていた本局。序盤は雁木調の出だし