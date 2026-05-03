２日午後９時２０分頃、滋賀県彦根市野田山町の国道３０６号で、ワゴン車とミニバンが正面衝突する事故があり、ワゴン車に乗っていた中学生１０人を含む１３人が重軽傷を負った。全員命に別条はなかった。彦根署によると、ワゴン車には、ハンドボールクラブに所属する茨城県や千葉県の男子中学生１０人が乗っていた。指導者の小学校教諭の女性（４３）が運転し、奈良県での遠征試合を終えた後、彦根市内の宿泊施設に向かう途中