お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。意外な一面が明かされた。この日は、プライベートでも親交がある仲良しの後輩3人と登場。ホラ吹きトークでおなじみのケンコバだけに、長年の付き合いのくっきー！から「コバさんと真面目な話はほんまにない。最近で唯一真面目にしゃべってんなと思ったのが、ザコシショウが真面目になりすぎているって嘆いたくら