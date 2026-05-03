◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、右膝の骨挫傷を受傷している柳田悠岐外野手はベンチを外れた。先発オーダーは２日の楽天戦の並びから、渡辺陸が捕手に入って９番で出場。先発のマウンドには今季“初”登板となる前田悠伍が上がる。４月２６日のロッテ戦（鹿児島）でも先発した左腕だったが、試合は２回で降雨ノーゲーム。仕切り直しのこの日は好投を見せ、チ