タレントの指原莉乃と若槻千夏が自身がＭＣを務める「指原千夏」（フジテレビ系）に出演した。番組ではお笑い芸人の東野幸治をゲストに迎えトークを繰り広げた。東野から「生まれ変わったらもう１回芸能人になる？」と問われた指原は「ならないです、絶対」と即答。「アイドルは超楽しかったし、今も楽しいですけど。そのうえで普通にギャンブルじゃないですか」と芸能界の不安定さを訴えた。東野が「武田鉄矢さんの言葉で『