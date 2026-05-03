◇静岡国際陸上（３日、小笠山総合運動公園静岡スタジアム）男子８００メートルのグランプリタイムレース決勝で日本記録保持者の落合晃（駒大）が同種目今季初戦で１分４３秒９０の日本新記録をマークした。滋賀学園高３年時の全国高校総体で自身が出した１分４４秒８０を、０秒９０も大幅に更新した。序盤は２番手で冷静にレースを進め、残り１周で驚異のスパート。最後まで力強く走りきった。昨年４月に駒大に進学し日本選