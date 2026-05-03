◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（３日・エスコンフィールド北海道）スタメンが発表された。前日に最大５点差をひっくり返して敵地エスコンフィールドで今季初勝利を飾ったオリックスは、野手最年長の西野が「５番・二塁」で４月２５日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）以来となる先発出場。前日に右越えへ２号２ランを放った森友はベンチスタートとなった。【オリックス】１番・三塁宗２番・中堅渡部３番・左翼西川４