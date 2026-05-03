◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）巨人は３日、甲子園での阪神３連戦３戦目に臨む。１日は５―３で巨人が勝利。前日２日は７―５で阪神が勝利して今カード１勝１敗で迎える。予告先発は阪神が中４日の才木、巨人は中６日の井上と発表されている。この日の天気予報は午後から雨。巨人の試合前練習が始まった正午前後から雨が降り始めた。空模様も気になるところだ。