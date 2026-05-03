【モデルプレス＝2026/05/03】モデルの近藤千尋が5月2日、自身のInstagramを更新。日常の様子とともに手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「盛り付けセンスありすぎ」弁当◆近藤千尋、キャラクターたっぷりの弁当を公開近藤は、「GWみんな何するのっ」と問いかけ、子どもたちの様子や自身の日常の光景とともに、お弁当の写真を複数枚投稿。ハローキティやポムポムプリンなどサンリオのキャラクター