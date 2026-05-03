米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2026年5月2日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の次戦対戦候補を検証し、5選手をピックアップした。「もし堤が階級を上げれば、そこにストーリー展開が生まれるだろう」井上は2日に東京ドームで4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）に3−0の判定で勝利した。試合は、井上が初回からプレッシャーを強め主導権を握り、4回まで