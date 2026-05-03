元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。仲良しのアナウンサーとの関係について語った。女将役のタレント・島崎和歌子が「まあきょうは宇賀神ちゃんがねえ」と番組のアシスタントMCの宇賀神メグアナウンサーについて話を振ると、岩田は「同期で。他局なんですけど」と打ち明けた。宇賀神アナは「もう友達が来たみたいな感じで。もうソワソワしています