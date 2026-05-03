俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第17回「小谷落城」が、5月3日に放送される。戦国の転換点を一気に描く急展開を前に、武田信玄の描かれ方をめぐり視聴者の関心が高まっている。【写真】もう退場？大物武将の再登場シーン本作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（小一郎）を主人公に据え、兄弟の絆と天下統一までの軌跡を描く第65作。仲野太賀が秀長、池松壮亮が秀吉（藤