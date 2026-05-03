タレントの若槻千夏（41）が2日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸能界デビュー秘話を明かした。タレントの指原莉乃に子供が芸能界に入りたがったらどうするかを聞かれると、若槻は「ならないと思う。興味がない」と断言。その上で、「全然やらせます。私が凄い反対されてウソついた人生だったので。親に内緒でいろいろやっていたから」と話した。若槻は本名が「千春」だという。お笑いタレントの