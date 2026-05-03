「パドレス０−４ホワイトソックス」（２日、サンディエゴ）ホワイトソックスが破竹の５連勝で借金「１」。勝率５割復帰が目前となり、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズと１・５ゲーム差を保った。村上宗隆内野手は３打数無安打に終わったが、六回に先制点を呼び込む進塁打を放った。２試合連発に期待がかかった村上。第２打席でキングが投じた初球を完璧に捉えたかに思われた。打席で体を傾けながら打球を見つめたが、