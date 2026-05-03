木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル C&C STAGE（シーアンドシーステージ）へ移籍することが発表された。 （関連：木村拓哉、繋がりによって乗り越えてきた荒波『Flow』400回放送を機に振り返る“ここだけの出会い”） 本情報は、木村のレギュラー番組『Flow』（TOKYO FM）内で発表されたもの。C&C STA