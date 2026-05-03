[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]待望のデビューに笑顔を見せた。FC東京に今季トップ昇格を果たしたDF鈴木楓は後半アディショナルタイムから途中出場。「小さい頃から見ていたこの味スタでピッチに立てたことは非常にうれしい。まだスタートラインに立っただけ。ここから出場時間を伸ばして、東京の勝利に貢献できるようにがんばりたい」と、今後の意気込みを口にした。2-0と点差がついたなか、後半アデ