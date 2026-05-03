開催：2026.5.3 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 4 [Wソックス] MLBの試合が3日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。 6回表、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-2 CWS 7回表、7番 エドガー