気象庁はさきほど奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。【映像】鹿児島・奄美市の様子前線や湿った空気の影響で西から発達した雨雲がかかり局地的に雨の降り方が強まっています。気象庁はこの先も曇りや雨の日が多くなるとして奄美地方の梅雨入りを発表しました。平年より9日早く去年より2日早い発表です。あすにかけては東北にかけて雨の範囲が広がり、広い範囲で警報級の大雨や暴風に警戒が必要です。（ANN