NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。西武は武内夏暉投手を登録抹消しました。武内投手は今季初の抹消。開幕2戦目に先発登板するなどここまで6試合に投げ、2勝2敗で防御率3.63です。前日2日のロッテ戦は7回途中4失点で、7回は1点差に詰め寄られなおもピンチの場面で降板。しかし2番手の甲斐野央投手がロッテ・西川史礁選手を空振り三振に仕留めてこの場面を切り抜け、武内投手に今季2勝目が付いていました。