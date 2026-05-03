4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話で、ケンシ（39）の携帯アドレス帳に女性の名前に“体の特徴”を付けて登録されていた過去が判明し、スタジオ見届け人たちの間で激論が交わされた。【映像】アドレス帳の真相本番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、7日間の海外旅行を経て最終日に「結婚」か「別れ」かを決断するリアリティ番組。今回は、嘘つきでキャバクラ通いがやめられな