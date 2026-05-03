ゴールデンウィークを行楽地や故郷で過ごす人たちなどで、5月3日も名古屋駅は混雑しています。JR東海によりますと、6日まで全て指定席となっている東海道新幹線「のぞみ」の下りは3日午前はほぼ満席で、午後はまだ空席があるということです。上りの混雑ピークは5日の見込みです。東海3県の高速道路は、3日午前11時35分現在、名神高速・下り養老SAを先頭に11km、東名阪道・下りは亀山JCT付近で7kmなどの