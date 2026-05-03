金沢市で犬に関する人気商品や最新グッズを一堂に集めた愛犬家に向けたイベントが開かれています。2日から金沢市の県産業展示館1号館で始まったワン！ワンダフルフェスタ石川会場。会場には愛犬家に向けた最新の犬の服やおやつなどの人気商品の他に、犬をモチーフにした雑貨なども並んでいて犬を飼っていない人も楽しめるイベントとなっています。また、2日は愛犬を上手に撮影するための写真講座なども開かれました。■来場