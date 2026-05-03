今夜5月3日21時放送の『NHKスペシャル』（NHK総合）は、世界最高峰の音楽学校にわずか10歳で合格、世界の名だたる楽団と共演するなど、世界がその才能に熱い視線を送る14歳のバイオリニスト・HIMARIのデビューイヤー1年間に密着する。【写真】『バイオリニスト HIMARI 14歳、その響きの先に』場面カットHIMARIの魅力は、卓越したテクニックだけでなく、「往年の巨匠」をほうふつとさせるとさえ言われる深い音色。2歳よりバイ