衣替えするたびに、つい増えてしまった衣類の収納スペースに困ることも。そんなお悩みを解決する「圧縮袋」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場しました。おしゃれなロゴ入りのシンプルなデザインながら、簡単に圧縮できる仕様のよう。便利さも相まって、一度使ったら手放せなくなるかも。今回は快適さを叶えてくれそうな新作アイテムをご紹介します。 まとめて効率よく時短できる！「衣類圧縮袋」 中央に