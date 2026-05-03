大食いタレントとして活動する“もえあず”こともえのあずきが、野球観戦デート風ショットを披露した。もえあずは３日までに自身のインスタグラムを更新。「野球観戦デートしよ」と書き出すと、阪神のユニホームにピンクのミニスカを合わせたコーデで野球観戦を楽しむ様子を披露。続けて「ほんでハマスタのカレー６ｋｇ食べてもいい？」とつづり、横浜スタジアムで提供されているカレーを手に満面の笑みを見せるショットを披露