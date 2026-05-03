３日午前７時半過ぎ、徳島県鳴門市撫養町のボートレース鳴門レース場で、男性の遺体が浮いているのが見つかった。鳴門署は事件と事故の両面から捜査している。署によると、ボートレース場の職員から「レース場内の水面に人が浮いている」と１１０番通報があった。消防と署員が調べたところ、所持品がから、６０代の男性とみて身元の確認を進めている。額には若干の擦り傷があったという。ボートレース鳴門はレース時間を変更