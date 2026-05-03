イグアインの近影が話題かつてアルゼンチン代表や、スペインの名門で活躍をしたストライカーの近影が話題になっている。スペイン紙「マルカ」では「厳しい競技生活から抜け出し、人生の新たな段階を自然に受け入れている様子」という声もあると報じた。SNS上で拡散した米マイアミで撮影された元アルゼンチン代表FWゴンサロ・イグアインの近影だという写真について、記事では「話題になっているのは、引退したアスリートにとっ