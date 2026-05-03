NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。巨人は2人の投手を入れ替えました。7年目を迎える堀田賢慎投手が今季初昇格。ファームでは8試合にリリーフ登板し、10回1/3を投げ、2勝0敗、防御率は0.00となっています。登録を抹消された又木鉄平投手は、前日の阪神戦で今季初先発。5回9安打2失点で黒星を喫しました。今季はリリーフ登板含め、4試合で1勝1敗、防御率3.18の成績です。