俳優の田中健（75）が、3日までに自身のブログを更新。大学生の娘が撮影した写真を公開し、幻想的な“ダブルレインボー”の光景に反響が集まっている。【写真】「センスは令和の芸術家ですね」田中健の大学生・娘が撮影した“奇跡の1枚”投稿では「娘が帰宅しました。見た？いま大きな（虹）が出ていたよ。との話で写真をくれました」とつづり、娘から送られてきた写真を紹介。空に大きくかかった虹の様子を披露した。さらに