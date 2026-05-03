福島市の吾妻小富士（１７０７メートル）で４月下旬、立ち入り禁止となっている火口底に下りて石を文字のように並べる迷惑行為があった。浄土平ビジターセンターによると、４月２６日午後２時頃、同センターの窓口に「火口底に下りて石を並べて落書きをしている人がいる」との届け出があった。現場に向かった職員が火口底から上ってくる男性を見つけて立ち入りが禁止されていることを説明したものの、男性は「昔は下りること