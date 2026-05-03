◇インターリーグホワイトソックス4―0パドレス（2026年5月2日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が2日（日本時間3日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。、見逃し三振で4打数無安打に終わった。チームは4―0で5連勝をマークし、借金は残り1となった。24年に13勝を挙げた右腕キングに苦戦し、3度対戦して一ゴロ、空振り三振、一ゴロ。8回の第4打席は3番手の左腕ハートの前に見逃し三振