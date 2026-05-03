■MLBパドレス0ー4ホワイトソックス（日本時間3日、ぺトコ・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのパドレス戦に“2番・一塁”で先発出場。4打数無安打。2試合ぶりのノーヒットも走者を進める打撃で決勝点。パドレスに完封勝ちを収めるのは球団史上初、チームは5連勝で借金はついに“1”となった。4連勝中と好調のホワイトソックス、前日2日にはリーグ単独トップの13号を放った村上、この日のパドレス先発は今季3勝