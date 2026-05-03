犬が嬉しがる『褒め言葉』５選 犬を褒めるとき、どのような言葉を使えば「嬉しい」と実感を持ってもらえるのかわからない……と悩むことはありませんか。ここでは、犬が聞き取りやすく伝わりやすい『褒め言葉』の事例を紹介します。 1.「いい子！」 「いい子！」という言葉は、たった3文字で褒めることができます。犬は長い文章や言葉を聞き取り、理解することが難しいため、伝わるように工夫するには３～4字以