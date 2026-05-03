【今から始めて“ちょうどいい”DIY】「生活の変化に合わせて住まいもアップデートしたい」と思っても、そこは物価高の昨今だけに、業者任せにせず、自分の手で整えたい。そんなお悩みに応えるべく、空間づくりの実例、今すぐできる実践アイデア、初心者でも失敗しない道具選びと4つにパート分け。狙うは“ちょうどいい”DIY。まずは、とにかくやってみよう！＊＊＊玄関を入ると木貼りの解放的な空間が広がる。この家には