マレーシア航空は、クアラルンプール〜ドーハ線の運航を、7月2日から限定的に再開する。カタール民間航空局（QCAA）による受け入れ再開の発表に伴うもので、当初はMH160/161便の1日1往復に限定する。この他の1日2往復の運休は、10月24日まで継続する。マレーシア航空は、中東の空域閉鎖に伴い、2月28日から同路線を運休していた。また、グループのイスラム巡礼専用航空会社のアマル・バイ・マレーシア航空は、ハッジシーズンに対応