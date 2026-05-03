文字通り、日本人コンビが席巻した。イングランド２部のブラックバーン・ローバーズが５月２日、サポーター投票による2025-26シーズンの最優秀選手に森下龍矢が選出されたと発表した。屈指のユーティリティであり、明るいキャラクターでも人気を博す29歳は、シーズンを通して主力として活躍。今季リーグ戦で４ゴール９アシストをマークした。また、学年では森下の１つ上の大橋祐紀は、ジュニア・ローバーズのメンバーによ