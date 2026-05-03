タレントの板野友美さんは5月2日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。【写真】圧巻スタイル＆ほっそり二の腕を公開！「くしゃっってした顔たまらないいぃ」板野さんは「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき なんまいめ？」とつづり、8枚の写真を投稿。花柄のノースリーブブラウスに白いパンツを合わせたコーディネートを披露しました。ほっそりとし