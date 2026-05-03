NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。ロッテは毛利海大投手を1軍登録し、ロング投手を登録抹消しました。25年ドラフト2位ルーキーの毛利投手は3日の西武戦に先発。ここまでは4試合に投げ1勝1敗、防御率4.58です。開幕戦では初登板初勝利を手にするも、以降は白星から遠ざかり直近2試合は5回まで投げきれず降板。前回4月22日のオリックス戦では自身のエラーも絡み、4回2/3を4被安打、4失点(3自責点)でプロ初黒星を喫しました。一方