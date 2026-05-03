マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今週は、話題のドラマや映画の出演者が、自身が演じる役柄や作品の内容について、イベントで話していたことを改めて紹介する【出演者は言っていた】をお送りする。第1回は、4月27日に配信開始したNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』。細木数子役を演じる戸田恵梨香はじめ出演者たちは、「配信記念PARTY」(4月14日開催)で何を語って