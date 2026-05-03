現地時間5月2日（土）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたチャーチルダウンズステークス（G1・ダ1400m）に、日本馬テーオーエルビス（牡4・栗東・高柳大輔）が出走。坂井瑠星騎手とのコンビで鮮やかに抜け出し、海外G1制覇の快挙を達成した。勝ちタイムは1分20秒49（良）。レースは中団から運び、4コーナーでは外を回って進出。直線半ばで堂々と先頭に立つと、そのまま後続の追撃を寄せつけず押し切る完勝。異国の