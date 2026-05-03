“NewJeansの生みの親”としても知られるooakレコーズのミン・ヒジン代表がキュレーターとして登場し、観客と対面する。最近、ソウル聖水洞（ソンスドン）にある映画館「ムービーランド」は、来る5月7日〜6月6日、5回にわたって、ミン・ヒジン氏が選んだ5本の映画を上映し、トークセッションを開催すると発表した。【写真】復帰未定のNewJeans・ミンジ、ロンドンで目撃談ミン・ヒジン氏参加のニュースに、チケットは瞬く間に全席完