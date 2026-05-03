ＪＲＡ海外馬券発売が行われた第１５２回ケンタッキーダービーは現地時間２日、チャーチルダウンズ競馬場のダート２０００メートルで争われ、日本調教馬はダノンバーボンが５着、ワンダーディーンは８着に敗れた。ＪＲＡでの馬券売り上げは、１２億７２８２万８３００円で、前年比３・６％減だった。発売金は１３億８４０４万８９００円で、前年（ルクソールカフェ１２着、アドマイヤデイトナ１９着）の１３億２０５９万１００