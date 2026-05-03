◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）悪天候による３日間短縮競技の第２ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は２番から３連続バーディーを奪うなど３つ伸ばし、通算１５アンダーで単独首位を独走。天本ハルカ（明治安田）が２つ伸ばし、トップと３打差の１２アンダー２位