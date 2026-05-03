元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）の“変装”ショットが話題を呼んでいる。村川は３日までに自身のインスタグラムに「Ｉ’ｖｅｓｅｅｎｉｔａｌｌ‎ｌｌＳａｙｃｈｅｅｓｅ」とつづり、ピンク色のフード付きパーカにサングラスとマスクを合わせた“変装”ショットを披露した。この投稿には「可愛すぎます！」「すごいマスクとサングラスして