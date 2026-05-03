巨人は２日、昨年３月１日に開業したジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）の来場者が累計３０万人に到達したと発表した。２軍のファーム・リーグ公式戦や高校野球、大学野球、各種イベント等の入場者数、普段の球場公開時間内にＧタウンを訪れた人ののべ総数が３０万人に達した。記念の３０万人目の来場者は、２日のファーム・リーグ公式戦、巨人広島戦を観戦した長野県松本市の８歳の男児。記念セレモニーでは、東京