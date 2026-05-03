自民党は３日の憲法記念日にあたり、声明を公表した。「今こそ、主権者たる国民自らの手で、時代にふさわしい形へと改めていかなければならない」と訴え、早期の憲法改正実現に前向きな姿勢を示した。以下、全文「本日、日本国憲法は施行から７９年を迎えました。戦後わが国は、平和主義国家として歩みを進め、自由で民主的な社会を確立しました。今日の平和と繁栄はまさに、憲法の基本原理である「国民主権、基本的人権の尊