何だかときめくフレーズワンガンブルーの日産フェアレディZに乗る。【画像】マイチェン目前の2025年モデル！ワンガンブルーの『日産フェアレディZバージョンST』（6速MT）全43枚何だかときめくフレーズだ。甘酸っぱいというか、平成っぽいというか、そこはかとなく青春の匂いがしてくる。人によっては汗臭いかもしれないし、人によっては切ないかもしれない。今回の取材車は日産フェアレディZバージョンST。ボディカラーはワンガ